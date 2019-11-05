Son Dakika Haberleri: ETÜ Farkında Kulübü'nden Vali Memiş'e ziyaret
Son Dakika Güncel ETÜ Farkında Kulübü'nden Vali Memiş'e ziyaret

ETÜ Farkında Kulübü'nden Vali Memiş'e ziyaret

7 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ve çeşitli etkinlikler de farkını gösteren ETÜ Farkında Kulübü üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

ETÜ Farkında Kulübü'nden Vali Memiş'e ziyaret, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan ve çeşitli etkinlikler de farkını gösteren ETÜ Farkında Kulübü üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.


Vali Okay Memiş ile çeşitli konularda istişare de bulunan ETÜ Farkında Kulübü üyeleri bir sunum gerçekleştirdi. Üniversite ve Erzurum halkının arasındaki ilişkileri canlandırmak istediklerini ifade eden öğrenciler bu konularda Vali Okay Memiş ile fikirlerini paylaştı.


Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Okay Memiş, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
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