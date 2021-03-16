ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika

ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor

16.03.2021 15:07
ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesinin en önemli ve öncül sektörlerinden birisi olan havacılık ve uzay endüstrisine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi, ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesinin en önemli ve öncül sektörlerinden birisi olan havacılık ve uzay endüstrisine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkemizin jeopolitik konumu, daima kuvvetli bir hava gücüne/savunmasına sahip olmayı gerekli kılmaktadır. İHA/SİHA sistemleri, Milli Muharip Uçak (MMU) projesi başta olmak üzere roket sistemlerinin millileştirilmesi gibi çalışma alanlarında Erzurum Teknik Üniversitesi de üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor.

Özellikle bu alanlarda yaptığı bilimsel proje ve çalışmalarıyla TÜBİTAK'ın 2020 yılı "Alan Bazlı Yetkinlik" analizinde "Hava Araçları Tasarımı" alt alanında nicelik ve nitelik açısından en yetkin bölge olan 1. Bölgede yer alan ETÜ, bu alandaki yetkinliğini ortaya koydu. Bu kapsamda ETÜ, havacılık ve uzay bilimleri alanında gereksinim duyulan kalifiye uçak ve uzay mühendislerinin, uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirilmesini misyon ediniyor.

"Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü ETÜ'ye Değer Katacak"

Türkiye'nin hedeflediği milli proje hedeflerine kısa sürede ulaşılması için Erzurum Teknik Üniversitesi'nin var gücüyle çalıştığını belirten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Donanımlı akademik alt yapımız ile YÖK'e yaptığımız müracaatın kabul edilmesi sonucunda, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünü açarak bu alanda nitelikli bilim insanı ve mühendisleri ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Milli Uzay Programı" kapsamında önümüzdeki on yıl içerisinde "Milli Uydu", "Ay Programı" ve "Uzaya Erişim" gibi alt projeler ile Uzay Sanayi ve İnsan Kaynağı Ekosistemi'nin geliştirilmesinin oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Bülent Çakmak, bu kapsamda yakın zamanda müjdesini verdiği Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nün geleceğin önemli meslekleri arasında yer aldığını ve bu bölümün aktif hale gelmesiyle birlikte ETÜ'ye değer katacağını söyledi. - ERZURUM

ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor
ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor
ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, Havacılık, Milli, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ETÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


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