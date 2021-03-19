ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika

ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu

19.03.2021 16:02
ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara'ya giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara'ya giderek çeşitli temaslarda bulundu.

Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'in de yer aldığı ziyaretler kapsamında ilk olarak Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir ile Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ı TBMM'deki çalışma ofislerinde ziyaret eden Rektör Bülent Çakmak, ETÜ'nün pandemi döneminde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Milletvekilleri, Rektör Bülent Çakmak'ı ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Meclis ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in konuğu olan Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'nün ülke yükseköğretimine sunmuş olduğu katkılardan bahsetti. Özellikle teknik alanda yetişmiş insan gücünün önemine vurgu yapılan ziyarette Erzurum ve bölgesindeki gelişmelerle ETÜ'de gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül ile bir araya gelen Rektör Bülent Çakmak, ETÜ'nün dijital dönüşüm yolculuğu hakkında bilgi vererek salgın döneminde gerçekleştirmiş olduğu yenilikleri Gül ile paylaştı. Bu süreçte kesintisiz bir eğitimin verildiğini aktaran Rektör Bülent Çakmak, akademik personelin göstermiş olduğu üstün performansın bu başarıda kilit rol oynadığını vurguladı. Ankara temaslarının sonuncusunu Atletizm Federasyonuna gerçekleştiren ETÜ heyeti, Federasyon Başkanı Fatih Çintimar'ı ziyaret etti. Erzurum'da yetişerek ülkenin çeşitli kurumlarında görev alan insanların şehir adına gurur verici olduğunu aktaran Rektör Bülent Çakmak, ETÜ bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültesinin katıldığı birçok turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğini, bu vesileyle üniversite olarak spora gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirterek Başkan Çintimar ile üniversite kampüsünde kapalı bir atletizm sahasının yapılması hususunda istişarede bulundu. - ERZURUM

ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu
ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu
ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu
ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu
ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu
ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu

Üniversite, Erzurum, Ankara, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ETÜ heyeti Başkent'te çeşitli temaslarda bulundu - Son Dakika


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