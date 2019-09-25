ETÜ ile ETSO iş birliği protokolü imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile protokol imzaladı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge ve ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu akademik ve bilimsel desteği kendisine misyon edinen ETÜ, iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

ETÜ Rektörlük makamında ETÜ ile ETSO arasında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirebilmek amacıyla imzalanan protokol törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve ETSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Protokol kapsamında, ETÜ ve ETSO yönetiminin üniversite ile sanayi arasında kurulacak iş birliklerinin beraber ele alması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanılma ve bölge ekonomisini geliştirecek iş birliklerinin sağlanması amaçlanıyor.