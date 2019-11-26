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Son Dakika Güncel ETÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak - Son Dakika

ETÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETÜ ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda imzalanan iş birliği protokolü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor.

Protokolle ayrıca Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmelerine katkıda bulunulması, gerçekleştirilecek proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında ETÜ'nün kapılarının her zaman açık olacağını kaydetti.

Rektör Çakmak, yapılan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:28 Kaynak: AA
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