ETÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

ETÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETÜ ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında sağlık tesislerinin ortak kullanımı ve kurumlar arası iş birliği yapılması yönünde protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr Bülent Çakmak, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Karabulutlu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr Şükrü Yapraklı'nın katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çakmak, protokolün hedefinin tıp ve sağlık eğitimi dinamiklerine katkı sağlamak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak gaye doğrultusunda sağlık hizmetlerinin başarılı şekilde sunulması, halk sağlığının geliştirilmesi ve kurumların diğer faaliyet alanlarında birlikte hareket etmesi için böyle bir adımın atılması önemli. Hedeflenen iş birliği tecrübe paylaşımına olanak tanıyacak ve eğitim uygulamalarında kolaylıklar sağlayacaktır."

Erzurum Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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