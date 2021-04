ETÜ istişare ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerine devam ediyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ETÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İlker Akbaba, "ETÜSEM - Kamu Sektörü/Özel Sektör/STK İstişare Buluşmaları" kapsamında Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, sürdürdükleri çalışmalardan, borsa faaliyetlerinden ve projelerinden bahsederek ETÜ bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Şehrin kalkınması, gelişmesi ve geleceğe güvenle bakabilmesi için üniversitelerin önemli bir misyona sahip olduklarını aktaran Başkan Oral, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin de bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Erzurum'un tüm paydaşlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduğunu ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da göreve geldikleri günden itibaren üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin her anlamda topluma katkı sağlamak amacıyla birçok çalışmaya imza attığını vurgulayarak bu kapsamda Erzurum Ticaret Borsası ile de ortaklaşa yapılacak her türlü çalışmaya gereken desteği vereceklerinin altını çizdi.

Misafirperverliğinden dolayı ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a teşekkür eden Rektör Bülent Çakmak, kendisine ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM