ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nin ikinci dönem eğitimleri tamamlandı - Son Dakika

Girişimcilere 3D modelleme, motivasyon, TÜBİTAK 1512 BİGG gibi eğitimleri içeren faaliyet boyunca 17 iş fikri sahibi alanında uzmanlar tarafından eğitim programı uygulandı.

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur