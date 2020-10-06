ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nin ikinci dönem eğitimleri tamamlandı - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversetisi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, 2. dönem girişimcilerin eğitim sürecini tamamladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi kurallarına uygun 11 gün süren eğitimlerde, girişimcilerin fikirlerini geliştirmeye yönetim dersler verildi.
Girişimcilere 3D modelleme, motivasyon, TÜBİTAK 1512 BİGG gibi eğitimleri içeren faaliyet boyunca 17 iş fikri sahibi alanında uzmanlar tarafından eğitim programı uygulandı.
Eğitim sürecini tamamlayanlara sertifikaları ise ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla törenle verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:03 - Kaynak: AA
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