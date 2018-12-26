Etü'lü Akademisyenler Çevre Dostu Laboratuvar Ürünleri Geliştirdi
2 saat önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Ömer Faruk Karataş, Dr. Serkan Örtücü ve Dr.
Erzurum Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Ömer Faruk Karataş
, Dr. Serkan
Örtücü ve Dr. Elanur Aydın
Karataş, genetik materyallerin saflaştırılmasında kullanılan ürünlerdeki petrol kaynaklı kimyasal maddelerin yerine aynı işlev ve özelliklere sahip mikroorganizma kaynaklı doğal molekülleri ekleyerek, bu ürünlere ekolojik bir boyut kazandırdı.
Bu kapsamda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen projeler ile kurulan EcoTech Biyoteknoloji adlı şirket, istihdam edilen Erzurum Teknik Üniversitesi mezunu 2 personeli ile Moleküler Biyoloji ve Genetik sektöründe kullanılan yerli ve milli ürünlerin AR-GE ve üretimi yapıyor.
Ülkedeki birçok akademisyen tarafından test edilerek olumlu geri dönüş bildirilen ürünlerden bazıları ise, dünyada ilk olma özelliği taşıyor. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:59 Kaynak: İHA
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