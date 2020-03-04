ETÜ'lü öğrencilerin projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji ETÜ'lü öğrencilerin projesine TÜBİTAK'tan destek - Son Dakika

ETÜ'lü öğrencilerin projesine TÜBİTAK'tan destek

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencilerince hazırlanan "İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek aldı.

ETÜ'lü öğrencilerin projesine TÜBİTAK'tan destek, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencilerince hazırlanan "İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek aldı.

ETÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Ahmet Birkan Namlı, Mehmet Yaşar Özkan, Metin Dikici ve Yusuf Ziya Göçer'in hazırlayıp TÜBİTAK'a sunduğu "İHA ile Görüntü İşleme Teknikleri Yardımıyla Enerji Hatlarının Kontrolü" başlıklı 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi'nin, desteklenmeye layık görüldüğü bildirildi.

Projenin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan'ın üstlendiği ifade edilen açılamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında öğrenciler tasarlayacakları İHA ile yüksek gerilim hatları için güzergah planlaması ve kontrolü yapacak. İHA ile elde edilecek güzergah görüntüleri, görüntü işleme algoritmaları yardımıyla işlenecek ve alternatif güzergahlarda bulunan toplam ağaç sayısı ile kesilmesi gereken ağaç sayısını raporlayarak optimum güzergah tespiti yapacak. Öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder başarılarının devamını dileriz."

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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