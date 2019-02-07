Etü'nün Palandöken'deki Ücretsiz Kayak Kursu Başladı

Palandöken'de Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından üniversite personeli ve öğrencilere yönelik ücretsiz kayak eğitimi başladı.

Palandöken'de Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından üniversite personeli ve öğrencilere yönelik ücretsiz kayak eğitimi başladı.



ETÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesindeki faaliyet yürüten Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik organize edilen "Ücretsiz Temel Kayak Eğitimi Kursu", "usta öğreticiler" nezaretinde başladı.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden Palandöken'de bulunan bir otelin kayak pistlerinde başlatılan eğitiminin yanı sıra katılımcılar, kış mevsiminin bölgeye sunduğu doğal güzellikleri görme imkanı da buldu.

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