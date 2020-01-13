ETÜ öğrencilerinin 'Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi'ne TÜBİTAK desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ öğrencilerinin 'Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi'ne TÜBİTAK desteği - Son Dakika

ETÜ öğrencilerinin 'Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi'ne TÜBİTAK desteği

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 'Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi' TÜSİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

ETÜ öğrencilerinin 'Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi'ne TÜBİTAK desteği, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 'Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi' TÜSİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.


Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Osman Metehan Aydın, Celal Furkan Tarba ve Mustafa Şimşek tarafından sunulan "Nesnelerin Interneti (Iot) Teknolojisine Dayalı Prototip Bir Ürün Ayıklama Otomasyon Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü" başlıklı 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.


Akademik danışmanlığını ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu'nun ve sanayi danışmanının ise Ata Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren ADA Güzey Müh. Ltd. Şti. firmasının üstlendiği sanayi projesi kapsamında öğrencilerin, endüstride kullanılan klasik ürün ayıklama sistemlerinin aksine geliştirecekleri sisteme Nesnelerin Interneti Teknolojisi (IoT) kazandıracak ve Endüstri 4.0' a uygun akıllı bir prototip ürün ayıklama otomasyon sistemi tasarlayacaklar.


Kullanıcı dostu bir Android yazılım ve kablosuz ağ üzerinden kontrol edilecek olan robotik otomasyon sisteminin, sanayicilerinin yeni geçiş yapmaya çalıştıkları Endüstri 4.0 uygulamalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor. - ERZURUM

Metehan Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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