Son Dakika Haberleri: ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı
Son Dakika Güncel ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı - Son Dakika

ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversite öğretim üyeleri önderliğinde ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü işbirliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği, Erzurum Teknik Üniversitesi meydanında düzenlendi.

ETÜ öncülüğünde 14 Kasım Diyabet Günü kutlandı, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversite öğretim üyeleri önderliğinde ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü işbirliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği, Erzurum Teknik Üniversitesi meydanında düzenlendi. Etkinlik kapsamında şeker ve tansiyon ölçümü yapılarak, diyabet hastalığıyla ilgili bilgi verildi.


Dünya Diyabet Günü etkinliğine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Duman ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Hasta Olmadan Önlem Alınmalı


Rektör Prof. Dr Bülent Çakmak, diyabet hastalığının gizli bir hastalık olduğuna işaret ederek, yapılan çalışmanın bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturulması açısından yararlı olduğunu belirtti.


Diyabetin, ayrıca beslenmeyle doğrudan ilgili bir konu olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çakmak, "Önemli olan hastalık olmadan önlem almak. Hasta olduktan sonra zor oluyor. Öğretim elamanlarımızı, öğrencilerimizi ve personelimizi buraya davet ediyorum. Ayaklarına kadar gelen bu uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.


Prof. Dr. Çakmek, başarılı etkinlikte emeği geçen başta İl sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'e, akademik ve idari personele teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:27 Kaynak: İHA
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