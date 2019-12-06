ETÜ Rektörü Çakmak, AA'nın

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Çakmak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları oyladı.



Çakmak, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" isimli fotoğraflarına oy verdi.



Oylama sonrası açıklama yapan Rektör Çakmak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bu yılki fotoğrafları muhteşem bulduğunu aktaran Çakmak, "Oylamada fotoğraf seçerken zorlandım, gerçekten fotoğrafçı arkadaşlar uzmanlıklarını kullandıkları birçok fotoğraf vardı. Muazzam enstantaneler yakalandığına şahit oldum. Her kategori, gerek yaşam, gerek haber ve gerekse spor kategorisi aslında AA'nın toplumumuzun resmini, fotoğrafını her aşamada yansıtması bakımından çok önemli buluyorum." dedi.

Çakmak, fotoğrafların hepsinde büyük emek ve özveri olduğunu dile getirerek, AA yönetimi ve çalışanlarına söz konusu etkinlikten dolayı teşekkür etti.