ETÜ Rektörü Çakmak lise öğrencileriyle buluştu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ETÜ ile Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi işbirliğince düzenlenen ve "Rektör Hocamızla Bir Ders" teması ile okulun konferans salonunda gerçekleştirilen Gençlik Buluşması programı kapsamında, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak, lise öğrencilerine başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini paylaştı.

Çakmak, burada yaptığı konuşmada, akademisyen olmasına rağmen kendini öğretmen olarak gördüğünü ve öğretmenin hayat boyu öğrenen anlamı taşıdığını söyledi.

Öğrenmenin sonu olmadığını ifade eden Çakmak, "Öğretmenler olarak bizler de öğrencilerden öğreniyoruz. Öğretmen ve öğrencinin öğrenmesi karşılıklı olur. Hem akademisyen hem de öğretmenler olarak sadece öğreten değiliz, aynı zamanda da sürekli öğreniyoruz." dedi.

Çakmak, iş hayatında başarılı olma yolunun mesleğini ve görevini sevmekten geçtiğini anlattı.

İşine, mesleğine sevgi duyulmadığında ve özen gösterilmediğinde başarısız olunduğunu anlatan Çakmak, şunları aktardı:

"Sokakları temizleyen, boyacılık yapan, üniversite okumayıp da hayatın içerisinde yoğrulup araba tamirciliği yapan biri başarısız bir insan mıdır, elbette başarısız değildir. Yaptığı işi severek hakkı ile yapan, o işte iş ahlakını önemseyerek yapan insanların hepsi bana göre başarılı insandır. İleride hangi mesleği icra ederseniz edin o işi hakkı ile severek, özümseyerek sürdürün. Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve işini yük olarak gören, özümsemediği için de mutlu olmayan ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır. Hayatta ne iş yapılırsa yapılsın, işi gönülden yaptığımız zaman çok başarılı oluyoruz."

Programa, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.