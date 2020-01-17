ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti - Son Dakika

ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti

6 saat önce

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü kapsamında Erzurum Forum Avm de etkinlik düzenledi.

ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti, System.String[]

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü kapsamında Erzurum Forum Avm de etkinlik düzenledi.


5 farklı atölye çalışması yapılan etkinlik 18-19 Ocak tarihlerinde de devam edecek.


Bu tarz etkinlikleri önemsediğini belirten Rektör Çakmak, çalışmaları deneyimleyerek etkinlik alanındaki minik katılımcılarla sohbet etti. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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