ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti - Son Dakika

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ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti
6 saat önce
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü kapsamında Erzurum Forum Avm de etkinlik düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü kapsamında Erzurum Forum Avm de etkinlik düzenledi.
5 farklı atölye çalışması yapılan etkinlik 18-19 Ocak tarihlerinde de devam edecek.
Bu tarz etkinlikleri önemsediğini belirten Rektör Çakmak, çalışmaları deneyimleyerek etkinlik alanındaki minik katılımcılarla sohbet etti. - ERZURUM
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