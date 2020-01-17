ETÜ Rektörü Çakmak, minik mucitlerle sohbet etti - Son Dakika

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi MucitPark Bilim ve Fikir Atölyesi 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü kapsamında Erzurum Forum Avm de etkinlik düzenledi.



5 farklı atölye çalışması yapılan etkinlik 18-19 Ocak tarihlerinde de devam edecek.



Bu tarz etkinlikleri önemsediğini belirten Rektör Çakmak, çalışmaları deneyimleyerek etkinlik alanındaki minik katılımcılarla sohbet etti. - ERZURUM