ETÜ Rektörü Çakmak'tan İl Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ Rektörü Çakmak'tan İl Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret - Son Dakika

ETÜ Rektörü Çakmak'tan İl Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret etti.

ETÜ Rektörü Çakmak'tan İl Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Rektör Prof. Dr. Çakmak, Emniyet Müdürü Aslan'a Osmanlı döneminden günümüze 400 yıllık "Erzurum Şehir Haritası" hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Aslan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Mehmet Aslan, Erzurum, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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