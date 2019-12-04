Son Dakika Haberleri: ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Erzurum'a atanarak görevlerine başlayan Tuğgeneral Semih Okyar ve Kıdemli Albay Ali Gemalmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'a gelen komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Erzurum'a atanarak görevlerine başlayan Tuğgeneral Semih Okyar ve Kıdemli Albay Ali Gemalmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'a gelen komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi.


Tuğgeneral Semih Okyar ve Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ise Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, tarih sayfalarında şanıyla anılan Dadaşlar Diyarı Erzurum'a atanması hasebiyle duyduğu sevinç ve gururu ifade etti. Erzurum'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması aşamasında önemli bir rol üstlendiğini anımsatan Okyar Paşa, Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ile birlikte Erzurum'un tüm bölgelerinde güvenliğin başarıyla sağlanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.


Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak'ı da makamında ziyaret eden Çakmak'a POMEM Müdürü Yüksel Toprak; Erzurum'un ve şehirde bulunan üniversitelerin kalkınması ve gelişmesi adına önemli katkılar sağladıklarını belirterek, devam etmekte olan ve tamamlanan projelerden dolayı Rektör Prof. Dr Çakmak'ı tebriklerini sundu. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor
Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]