ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak üniversitenin cami inşaatını gezdi - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden caminin son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Çakmak, burada yaptığı açıklamada, 2018'de yapımına başlanan inşaatın bu sene ramazan ayında tamamlanmasını amaçladıklarını aktardı.

Caminin 2 bin 380 metre kare kullanım alanına sahip olduğunu belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Bu mabetten ne kadar çok istifade edilirse amacına o kadar ulaşmış olur. Bu vesileyle camimizin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cami 3 bin 630 kişi kapasiteli, tek kubbeli, 2 minareli ve 4 şerefeli olacak. Halkın ve üniversitenin kullanımına açık olacak olan cami, kubbe çapı bakımından üniversite camilerinin en büyüğü olma özelliğini taşıyor."