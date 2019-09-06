ETÜ Rektörü Prof.Dr. Çakmak'tan Başkan Sekmen'e ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Konuklarını makamında ağırlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'e Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA) kurucularından Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve araştırmacı Murat Türker Tüfekçi'nin yoğun çalışmalarıyla hazırlanan Osmanlı döneminden günümüze 400 yıllık "Erzurum Şehir Haritası" ve "100. Yılında Fotoğraf ve Belgelerle Erzurum Kongresi Albümü" takdim edildi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Sekmen, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'ya teşekkür etti. - ERZURUM