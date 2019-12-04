Son Dakika Haberleri: ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü
Son Dakika Güncel ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü - Son Dakika

ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) arasında iş birliği protokolü imzalandı.


İmza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) yönetim kurulu başkanı adına Nuriye Memişoğlu katıldı.


Protokolle proje/bildiri/yayın/patent/eğitim çalışmalarının yapılması ve deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra SİTODED bünyesindeki öğrencilerle/gönüllülerle tüm sosyal alanlarda toplumsal duyarlılık ve sosyal içerme projelerin yapılması, bu amaca yönelik eğitim, gezi, gözlem ve saha inceleme faaliyetlerinin yapılması, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmaların hazırlık, planlama ve uygulamaların yapılması hedefleniyor. - ERZURUM

Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın veto ettiği termik santraller düzenlemesi yasadan çıkarıldı
Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:32:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ETÜ - SİTODED İşbirliği Protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]