ETÜ, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda iki ödül kazandı - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na, iki farklı kategoride başarı sağladı.

ETÜ'den yapılan açıklamada, Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı'nın, yüksek irtifa kategorisinde Türkiye 3'üncüsü, orta irtifa kategorisinde ise ilk 10'a girmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yurt içi ve yurt dışı uzay ve havacılık alanındaki yarışmalarda üniversitemizi temsil eden fakültemiz öğrencilerinden oluşan Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, yüksek irtifa kategorisinde Türkiye 3'üncüsü, orta irtifa kategorisinde ise ilk 10'a girerek başarılarına bir yenisini daha ekledi. Varda SkyTeam geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da, düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki model uydu yarışmasına katılmış ve Türkiye 4'üncüsü olmuştu. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."