Son Dakika Haberleri: ETUDOSD sporcusu Uluslararası yarışmada ter döktü
Son Dakika Spor ETUDOSD sporcusu Uluslararası yarışmada ter döktü

ETUDOSD sporcusu Uluslararası yarışmada ter döktü

23 dakika önce

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü (ETUDOSD) Kulübü'nün başarılı sporcusu Nurşen Akyazı, Nevşehir Ürgüp'te yapılan Cappadocıa Ultra Trail Uluslararası Triatlon Maraton Koşusu'nda ter döktü.

ETUDOSD sporcusu Uluslararası yarışmada ter döktü, System.String[]

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü (ETUDOSD) Kulübü'nün başarılı sporcusu Nurşen Akyazı, Nevşehir Ürgüp'te yapılan Cappadocıa Ultra Trail Uluslararası Triatlon Maraton Koşusu'nda ter döktü.


80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katıldığı yarışmada boy gösteren ETUDOSD sporcusu Nurşen Akyazı, 38 kilometrelik maraton koşusunda Salomon 38 kilometre uzunluğunda ve bin 120 metre+ tırmanış ilk 30 arasında yer alan Akyazı, "Son derece iyi performans ve sağlıklı bir şekilde bitirdiğim yarışı desteğini esirgemeyen kulübüm ETUDOSD'a armağan ediyorum. Antrenörüm İbrahim İncesu ve herkese sonsuz teşekkürler" dedi.


11 yıllık bankacılık hayatın ardından spora kendini adayan, bisiklet antrenörlüğü yapan ve atletizm dalıyla ilgilenen Akyazı, bu daldaki başarılarıyla göz dolduruyor. - ISPARTA

Eğirdir, Akyazı, Ürgüp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
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