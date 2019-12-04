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ETUS şoförlerine "öfke kontrolü" konferansı verildi

6 saat önce

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) araçlarında görev yapan şoförlere "öfke kontrolü" konferansı verildi.

ETUS şoförlerine

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) araçlarında görev yapan şoförlere "öfke kontrolü" konferansı verildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin uygulama etkinlikleri çerçevesinde ETUS toplantı merkezinde düzenlenen konferansta, TÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Psikolog Doktor Ali Yasin Erdoğan, öfkeyle başa çıkmanın yollarını anlattı.

İnsanla çalışan herkesin öfkelenebileceğini, ancak öfkenin davranışa yansımaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Öfkelendiğiniz ortamı terk edin, öfkelendiğiniz kişi kimse onunla öfkeliyken konuşmayın, öfkeyi ve stresi içinize atmayın çünkü; öfkeli göz sağlıklı görmez, öfkeli beyin sağlıklı karar vermez. Beyinde hiçbir duygu sürekli kalmaz, teflon tava gibidir beyin. Hiçbir duygu yapışıp kalmaz. Geçme süresini beklemek gerekir." dedi.

Yaklaşık bir saat süren toplantı sonunda ETUS Denetim Kurulu Başkanı Dilaver Babilik, Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek OKulu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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