ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya karıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya karıştı: 4 yaralı - Son Dakika

ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya karıştı: 4 yaralı

6 saat önce

EDİRNE'de, kent içi toplu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemede 16 milyon 631 bin liranın kayıtlara geçmediğini belirlediği olayın soruşturmasında adı geçen Y.K. ve D.B. ile yanlarındaki M.N., midibüs şoförü E.P.

ETUS'taki zimmet soruşturmasında adı geçenler kavgaya karıştı: 4 yaralı, System.String[]

EDİRNE'de, kent içi toplu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı incelemede 16 milyon 631 bin liranın kayıtlara geçmediğini belirlediği olayın soruşturmasında adı geçen Y.K. ve D.B. ile yanlarındaki M.N., midibüs şoförü E.P.'yi darbetti. E.P. ise kendisini döven 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Olayın ardından E.P. teslim olurken, bıçaklanan 3 kişiyi aracıyla getiren ETUS Başkanı H.G. de gözaltına alındı.

Edirne'de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı ETUS'un, kent kartı bulunmayan yolcuların nakit ödeme yaptığı kumbaralarda biriken paraların kayda geçirilmediği ihbar edildi. İhbar üzerine çalışma yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, 16 milyon 631 bin 654 liranın kayıtlara geçmediğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporunda, paranın, muhasebe ve hesaplarına yansımayan gelirler olduğu belirtildi. ETUS Başkanı H.G. ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürüp, "Zimmet, vurgun, hırsızlık ithamlarını kabul etmiyoruz, edemeyiz de" dedi.

Devam eden soruşturmada adı geçen ETUS Başkanı H.G., Y.K. ve D.B. ile M.N., perşembe günü akşam saatlerinde kavgaya karıştı. ETUS midibüsünde şoförlük yapan E.P., Edirne'de görevlendirilen Özel Harekat polislerini Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki Selimiye Öğrenci Yurdu'na bıraktı. E.P., servis aracını yerleşkede bırakarak, özel aracıyla evine dönmek üzere yola çıktı. E.P.'nin aracının önü, yerleşkedeki Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi önüne geldiğinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç tarafından kesildi. Araçtan inen ETUS çalışanları M.N., Y.K. ve D.B., E.P.'ye, kendilerine borcu olduğunu ve ödememesi durumunda senedi avukata vereceklerini iddia etti. Grup, araçtan inen E.P.'ye önce tehdit ve hakarette bulundu, ardından da darbetmeye başladı. E.P., bu sırada sağ koltukta bulunan meyve bıçağını alarak, M.N., Y.K. ve D.B.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. E.P. ise emniyete giderek teslim oldu, diğer şüphelilerin geldiği aracı kullanan ETUS Başkanı H.G. de yakalanarak, gözaltına aldı.

Polisteki sorgusunun ardından H.G. serbest bırakıldı. E.P. ise sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüphelilerin hastanedeki tedavileri sürüyor.


Maliye Bakanlığı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:29 Kaynak: DHA

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