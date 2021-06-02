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EtvKayseri RTÜK lisansını aldı - Son Dakika

EtvKayseri RTÜK lisansını aldı

02.06.2021 14:42
EtvKayseri RTÜK lisansını aldı, System.String[]

Kayseri'nin yeni televizyon kanalı EtvKayseri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Yayın Lisansını aldı.

Kayseri'nin yeni televizyon kanalı EtvKayseri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan Yayın Lisansını aldı.

1 Ocak 2021 tarihinde gazeteciler Yüksel Yıkılmaz ile Ferhat Yağmur tarafından kurulan Rey Tv Basın Yayın AŞ çatısı altında faaliyete geçirilen EtvKayseri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan denetimlerden geçerek Yayın Lisans hakkını elde etti. RTÜK Üst Kurul Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir imzalı olarak EtvKayseri'ye ulaştırılan yazıda "6112 sayılı kanunun 29/A maddesinin birinci fıkrası ile Radyo, Televizyon ve isteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Alt Yapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca, kuruluşunuza yayın lisans belgesinin düzenlendiği 20.05.2021 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreyle geçerli, Genel Yayın türünde internet ortamından televizyon (internet-TV) yayın lisansı verilmiştir" denildi.

İnternet Tv olarak yayın gerçekleştiren EtvKayseri, geniş habercilik anlayışı içerisinde siyastten spora, ekonomiden sağlığa kadar bir çok konuda yayın gerçekleştirerek izleyici ile buluşuyor. Etv Kayseri yayınlarını Artı Dijital Medya uygulamasından, internet sitesinden ayrıca Youtube ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinden izleyen ile buluşturuyor. - KAYSERİ

EtvKayseri RTÜK lisansını aldı

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, İnternet, Kayseri, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel EtvKayseri RTÜK lisansını aldı - Son Dakika


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