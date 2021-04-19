EÜ 1. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi sona erdi - Son Dakika

İlk online intörn kongresine 90 üniversiteden 2 bin 500 intörn hekim katıldı

Online platformda düzenlenen ilk ulusal intörn kongrenin açılış konuşmasını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kongre ile intörn hekimlerimizce belirlenen başlıklarda tanı ve tedavi yaklaşımlarına ait bilgilerin güncellenmesini hedefliyoruz" dedi. 2 gün süren kongre kapsamında, intörn hekimler tarafından olgu sunumları yapıldı ve her bir olgu için tanı ve tedavi yaklaşımları, danışman öğretim üyeleriyle birlikte tartışıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen EÜ 1. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi açılış programı ile başladı. Programa, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, dekan yardımcıları, akademisyenler ve intörn hekimler katıldı. 90 üniversiteden 2 bin 500 intörn hekimin kayıtlandığı ve online platformda düzenlenen ilk intörn hekimlik kongresi olma özelliği taşıyan kongrenin açılış konuşmasını yapan Rektör Budak, yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını kaydetti. Hekim olma sorumluluğunun her zamankinden daha fazla hissedildiği bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Rektör Budak, "Böyle bir süreçte, intörnlük eğitimlerini pandemi koşullarında tamamlayacak olan öğrencilerimizle bir araya gelmek bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Tıp eğitiminin son dönemi olan intörn hekimlik süreci, öğrencinin meslek hayatına adaptasyonunu kolaylaştıran önemli bir geçiş dönemidir. Bu dönem, öğrencilerimizin laboratuvar ve dersliklerde edindikleri bilgiyi uygulamaya dökmesi, akademisyenlerin gözetiminde klinik karar alma süreç ve uygulamalarına aktif katılım sağlaması bakımından kritik bir önem taşımaktadır" diye konuştu.

"SAĞLIKTA BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMI ESAS ALIYORUZ"

İntörnlük eğitiminin bütüncül bir yaklaşımla yapılandırılmasını; bilgi ve tecrübe aktarımının, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgulayan Rektör Budak, "Ege Üniversitesi olarak Tıp Fakültemiz öncülüğünde bu konuya hassasiyetle eğiliyoruz. Sağlıkta bütüncül bir yaklaşımı esas alarak, öğrencilerimizin öğrenim ve mesleki hedeflerine ulaşmasında ihtiyaç duydukları tüm olanakları sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bilgi ve beceriyi erişebilir kılmanın yanı sıra, bu bilgiyi analiz ve sentezleme yeteneğini de öğrencilerimize kazandırmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Geleceği inşa edecek nesillere, mesleki yetkinliklerini kazandırma konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Eğitim-öğretim programlarımızı, bilimsel ve teknolojik alt yapımızı bu sorumluluk bilinciyle inşa ediyoruz. Ülkemizdeki farklı tıp fakültelerinden intörn öğrencileri ağırladığımız bu kongre de bu yöndeki gayretlerimizin göstergesidir. Kongre ile intörn hekimlerimizce belirlenen başlıklarda tanı ve tedavi yaklaşımlarına ait bilgilerin güncellenmesini hedefliyoruz. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm mensuplarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

SUNUMLARI İNTÖRN HEKİMLER YAPTI

Kongreye ilişkin bilgiler paylaşan EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, 2 gün süren kongre boyunca intörn hekimlerin sunumlar yaptığını söyledi. Olgu örnekleriyle tanı ve tedavi yaklaşımı temalı kongrede intörn hekimlerin bilgilerini danışman öğretim üyelerinin katkılarıyla güncellendiğine değinen Prof. Dr. Gürgün, "Kongremizin amacı, intörn hekimlerimizin birinci basamak hekimlik pratiğinde sık karşılaşılan hastalıklar ve önemli başvuru nedenleri, tanı ve tedavi yaklaşımları konusundaki bilgilerinin güncellenmesidir. Kongremiz, kısa bir süre sonra mezun olacak intörn hekimlerimize tıp fakültesi eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerilerin, meslek yaşamlarında sık karşılaşacakları durumları, sunulan olgular üzerinden yeniden hatırlanması ve güncellenmesi fırsatını vererek akademik ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Kongre boyunca 2 farklı salonda, iç hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, kardiyoloji, cerrahi, acil tıp, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesine kadar birçok farklı dalda sunumlar yapıldı. Katılımcılar, danışman öğretim üyelerine sorularını yöneltip bilgi aldılar. Kongrenin düzenlenmesine verdiği desteklerden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.