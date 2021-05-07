EÜ 41. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği 'online' yapılacak - Son Dakika

İki gün sürecek şenlikte; Hakan Apak/Grup Fondip, Beyefendi Grubu ile Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı sanatçıları canlı yayında öğrencilerle bir araya gelerek konser verecek.

Ege Üniversitesi, salgın nedeniyle eğitime uzaktan devam ederken kültürel, sosyal ve sportif faaliyetleri de ihmal etmiyor. Ege Üniversitesindebahar şenliği bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. Şenlikte;konserler, söyleşiler, atölyeler, sergiler,topluluk tanıtımları, dinletiler, film ve video gösterimleri, konferanslar, paneller, seminerler düzenlenecek.

Pandemi dolayısıyla öğrencilerden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Pandemi dönemi, hem bizleri hem de öğrencilerimizi psikolojik olarak da yıprattı. Çoğu zamanını evlerinde geçiren öğrencilerimizin bu dönemde biraz olsun moral bulması adına 41. Kültür, Sanat ve Spor Şenliğimizi online olarak gerçekleştirme kararı aldık.Üniversitemizin çeşitli birimlerinin düzenleyeceği geniş yelpazeli bir şenlik programı oluşturduk. Öğrencilerimizi hem eğlendirecek hem de kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir şenlik olacak. Tüm öğrencilerimizi şenliğimizde buluşmaya çağırıyorum" dedi.