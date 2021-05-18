EÜ 41. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği yarın başlıyor - Son Dakika

Söyleşi, atölye çalışmaları ve konserlerin yer aldığı dolu dolu üç gün sürecek olan program kapsamında ayrıca sergiler, öğrenci kulübü etkinlikleri, paneller, konferanslar, sempozyumlar ve sürpriz etkinlikler de yer alıyor. Açılış konserinde Hakan Apak/Grup Fondip'in sahne alacağı program, Beyefendi Grubu'nun kapanış konseri ile sona erecek. Şenlik kapsamında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı sanatçıları da canlı yayında öğrencilerle bir araya gelecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Salgın nedeniyle üniversitemizde eğitime öğretime uzaktan eğitim yolu ile devam ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi son dört yılda; araştırma üniversite olma hedefi ile eğitim öğretim, araştırma geliştirme, sosyal sorumluk ve topluma hizmet alanlarında önemli çalışmalar yürütürken kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerimizi de ihmal etmemeye çalıştık. Uzun bir aradan sonra yeniden düzenlemeye başladığımız şenlikleri salgın nedeniyle bu sene online olarak gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç, hem bizleri hem de öğrencilerimizi psikolojik olarak çok yıprattı. Bu sıkıntılarımızı bir nebze unutmak adına dolu dolu bir program hazırladık.Programımız kapsamında birçok konser, söyleşi, atölye, sergi,topluluk tanıtımı, dinleti, film ve video gösterimi düzenleyeceğiz. Bu dönemde öğrencilerimizin biraz olsun moral bulmasını çok önemsiyorum. 19-20-21 Mayıs tarihlerinde çevrimiçi düzenleyeceğimiz etkinliklerimizin hazırlıklarında sona geldik.Programımıza tüm Ege Üniversitelileri davet ediyorum. Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm mensuplarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağımı bir kez ifade etmek istiyorum" dedi.