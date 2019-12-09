"EÜ 8. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri" başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası EgeArt Sanat Günleri" düzenlenen açılış programıyla başladı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, EÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde, "izdüşüm" temasıyla düzenlenen sanat günlerinin açılışına, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, senato üyeleri, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Budak, yaptığı açıklamada, ilki 2005'te düzenlenen EgeArt Sanat Günleri'nde her yıl 40 binden fazla sanatseverin bir araya geldiğini aktardı.

EgeArt'ın, sosyokültürel ve sanatsal bir etkinlik markası olduğunu kaydeden Budak, "EgeArt ile sanatı daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

EgeArt Sanat Günleri, 14 Aralık'a kadar çeşitli sanat etkinlikleriyle devam edecek.