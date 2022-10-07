Konuşmaların ardından panelistler Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, 2. Karabağ Savaşı ve sonuçlarına ilişkin sunumlar yaptı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EÜ'de '44 Günlük Vatan Savaşı' konulu panel düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.