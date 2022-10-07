EÜ'de "44 Günlük Vatan Savaşı" konulu panel düzenlendi - Son Dakika
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EÜ'de "44 Günlük Vatan Savaşı" konulu panel düzenlendi

07.10.2022 18:42
EÜ'de "44 Günlük Vatan Savaşı" konulu panel düzenlendi

Ege Üniversitesinde (EÜ) "44 Günlük Vatan Savaşı: Büyük Zafere Giden Yol" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesinde (EÜ) "44 Günlük Vatan Savaşı: Büyük Zafere Giden Yol" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün sonra 10 Kasım 2020'de Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasıyla sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı ele alındı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Büyük Zafer'i konuşmak için buluştuklarını söyledi.

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise Türk dünyası ve Azerbaycan'ın zaferi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından panelistler Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, 2. Karabağ Savaşı ve sonuçlarına ilişkin sunumlar yaptı.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EÜ'de '44 Günlük Vatan Savaşı' konulu panel düzenlendi - Son Dakika

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