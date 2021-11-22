EÜ'de "Atatürk'ün Son Hastalığı ve Vefatı" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesinde "Atatürk'ün Son Hastalığı ve Vefatı" konulu konferans gerçekleştirildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gülben Mat'ın verdiği konferansa, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Atatürk'ün hayatının son dönemlerindeki hastalık ve rahatsızlıkları ile tedavi süreci ve vefatıyla ilgili bilgiler veren Mat, Atatürk'ün her ne durumda olursa olsun devleti ve milleti için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Atatürk'ün 57 yıllık yaşamına birçok başarı sığdıran bir lider olduğunu ifade eden Mat, şunları kaydetti:

"Yaşamı boyunca uykusuzluk çekmiş, yemeğe meraklı değil ve çok çalışmasının da vücudunu yorduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Bey, Trablusgarp'ta gözüne, Çanakkale'de göğsüne şarapnel parçasının isabet etmesi ile yaralanmıştır. İspanyol gribi ve zatürre gibi birçok hastalık geçirmiştir. Bu şüphesiz onun bedenini çok yıpratmış ve güçsüz düşürmüştür."