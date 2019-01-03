Son Dakika Haberleri: EÜ'de "Beyaz" Sahnelenecek

EÜ'de "Beyaz" Sahnelenecek

49 dakika önce

Yıllar sonra bir araya gelen iki kız kardeşin geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerini konu alan tiyatro oyunu "Beyaz", 25 Ocak 2018 Cuma günü Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyici karşısına çıkacak.

EÜ'de

İki başarılı oyuncu, Derya Alabora ve Deniz Çakır'ı aynı sahnede buluşturacak olan "Beyaz"; kocasıyla mutsuz evliliğini sürdüren, hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeş ile hayatını kendi isteğine göre yaşayan, uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablasının, geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerine odaklanıyor. Yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı nedeniyle tekrar bir araya gelen iki kız kardeş, geçmişin muhasebesini yaparken, ertelenmiş duygular da birer birer su yüzüne çıkarıyor.

Yönetmenliğini Özen Yula'nın yaptığı oyun, 25 Ocak Cuma günü saat 20.30'da E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:16 Kaynak: Bültenler

AKM, Güncel
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