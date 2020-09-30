EÜ'de Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı kuruldu - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında çok disiplinli olarak Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı kuruldu.

Eü'den yapılan açıklamaya göre, ana bilim dalının kurulması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla gerçekleşti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, endüstri bitkilerinin doğrudan tüketilmeyip, fabrikalarda işlenerek katma değer kazandığını ve kullanıma hazır hale getirilen ürünlerin kaynağını oluşturduğunu ifade ederek, bu bitkilerin ülke ekonomisi için çok büyük bir önemi ve potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Ülke ekonomisine katkıda bulunacak çalışmalar kapsamında ana bilim dalında sektöre dönük araştırmalar gerçekleştirileceğini aktaran Budak, sektörlere uzman elemanlar da yetiştirileceğini belirtti.

Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emre İlker de toplamda 20 öğretim üyesinin desteği ile 28 lisansüstü ders içeriği hazırlandığını kaydetti.

İlk etapta yüksek lisans programı ile öğrenime başlanacağını anlatan İlker, gelecekte doktora programı da oluşturabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.