EÜ'de "Güneş, güneş enerjisi ve yer iklimi" konulu çalıştay düzenlendi - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Gözlemevi ve EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından "Güneş, güneş enerjisi ve yer iklimi" konulu çalıştay düzenlendi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştaya 18 üniversiteden 72 akademisyenin katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bugünün ve geleceğin en büyük sorununun enerji kaynakları rezervleri olduğunu belirtti.

Son 200 yılda dünya toplumlarının konumunu, gelişimini belirleyen temel parametrelerden birinin de enerji olduğunu dile getiren Prof. Dr. Budak, şöyle konuştu:

"Özellikle gelişmekte olan ve atılım sergileyen ülkelerin enerji ihtiyacı, gelecek plan ve politikalarını belirleyen göz ardı edilemeyen bir unsur olmaya devam ediyor. Son 200 yıllık süreçte temel enerji kaynaklarımız, fosil yakıt dediğimiz petrol ve doğal gaz ile türevleriydi. Ancak hali hazırdaki çalışmalar, gelecek açısından şimdiden daha temiz ve depolanabilir yeni enerji kaynakları bulunması gerektiğine işaret ediyor. Bu açıdan güneş enerjisi, insanlık tarihi göz önüne alındığında, tükenmez bir kaynak olarak tanımlanıyor."