Son Dakika Haberleri: EÜ'de "Hemşirelik Süreci Eğitimi" Yapılacak

EÜ'de "Hemşirelik Süreci Eğitimi" Yapılacak

2 saat önce

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından, "Hemşirelik Süreci Eğitimi" düzenlenecek.

EÜ'de

Koordinatörlüğünü Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayten Zaybak'ın yapacağı etkinlik, 12 Nisan Cuma günü saat 09.00'da başlayacak. Etkinlik Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Geniş bir eğitimci kadrosunun yer alacağı etkinlikte; Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ülkü Güneş,Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Leyla Khorshtd, Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayten Zaybak,Doç. Dr. Dilek Sarı ve Doç. Dr. Şebnem Çınar Yücel eğitim verecek.

Katılım kontenjanının 30 kişiyle sınırlandırıldığı eğitimde; Hemşirelik Sürecinin Tanımı, Hemşirelik Sürecinde Model Kullanımı, Hemşirelik Süreci Uygulaması, Süreç Örneği (NANDA-NIC-NOC İlişkisi), grup çalışmaları ve rapor sunumu gibi konular işlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:18 Kaynak: Bültenler

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