Son Dakika Haberleri: EÜ'de "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı" etkinliği
Son Dakika Güncel EÜ'de 'İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı' etkinliği

EÜ'de "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı" etkinliği

6 saat önce

Ege Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi koordinatörlüğünde, "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı"etkinliği düzenlendi.

EÜ'de

Ege Üniversitesinde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi koordinatörlüğünde, "İlk Kıvılcım Demir Dövme Sanatı"etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, demircilik merakıyla da bilinen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, demiri birçok işlemden geçirerek bıçağa dönüştürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Genel, demir dövme işini babasının da yaptığını aktardı.

Demirin tarihteki önemine değinen Genel, şunları kaydetti:

"Demire hükmedemiyorsanız tarihe de dünyaya da hükmedemezsiniz. Demirin icadından beri bu böyledir. Demir dövmek, bıçak ve okçuluk yüzüğü yapmak, at binmek, ok atmak gibi birçok hobi ve sanatla uğraşmak benim için büyük bir zevk. Tarihte büyük devlet adamları hep sanatla ilgilenmiştir."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise demir dövmenin ata mesleği olduğunu bildirdi.

Ege Üniversitesi, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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