EÜ'de İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milli Marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünde, milli mücadele destanının şairi Mehmet Akif Ersoy, Ege Üniversitesinde anıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonunda 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı gerçekleştirildi. Programa Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutsal Turhan veProf. Dr. Mehmet Ersan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ayönü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fazıl Gökçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İstiklal Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98. yıldönümünü kutlayarak, Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sözlerime başlarken umudumuzun siz gençlerde olduğunu belirtmek isterim. Japonya'da öğrencilerin motive olup kendilerini eğitime, bilime vermeleri için tarihlerinden gösterilen tek örnek Hiroşima. Eğitim sistemlerinin bu denli düzenli ve verimli olması tarihlerindeki bu olaya dayanıyor. Bizim ülkemizin tarihinde siz gençlere motivasyon sağlayacak bir çok örnek bulmak mümkün. Bizlerin de bu güzel topraklara ve bu denli zengin tarihe sahip bir millet olarak daha iyisini yapmamız, daha ilerde olmamız gerekiyor. Ben de rektörünüz olarak bugünkü etkinliğimizin motivasyonu artırıcı bir yanı olduğuna inanıyorum. Bu güzel etkinlik için Edebiyat Fakültemize teşekkürlerimi iletiyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fazıl Gökçek ise"İstiklal Marşımız, en önemli motivasyon kaynaklarımızdan biri. Mehmet Akif, şahsiyet olarak da her zaman örnek alabileceğimiz bir insan. Bir şair olarak, bir bilim insanı olarak ve bir şahsiyet olarak hep önümüze ışık tutabilecek bir insan. Genelde şöyle bir şey vardır, şairlerin şiirlerini okurken gözümüzde canlandırırız ve onları büyütürüz. Sonra yakından kişilik olarak tanıdığımızda çoğu zaman hayal kırıklığına uğradığımız olur. Mehmet Akif bize bu duyguyu yaşatmayan nadir insanlardan birisidir" dedi.

İstiklal Marşı'nın 98 yıl önce 12 Mart'ta Ankara'da Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde kabul edildiğini dile getiren Prof. Dr. Gökçek, "Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi bey bir yarışma düzenliyor. Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde bir milli marş için yarışma düzenlendiği duyuruluyor. Ödül verileceği de belirtiliyor. Çok zor şartlar altında büyük bir yoksulluğa rağmen para ödülü konuluyor. Çok talep geliyor bu yarışmaya. Milli marş olmak üzere 720 civarında şiir gönderiliyor. Para ödülünden ziyade bir milletin marşının şairi olmak kuşkusuz daha değerli bir şey. Şair konusunda bir sıkıntımız yok, milletimiz çok fazla şair çıkarmıştır. Şiir yollayanlar oldukça fazla ancak bunların içinde Mehmet Akif yok. Bu tabi ki dikkat çekiyor. Çünkü Mehmet Akif o tarihe kadar kendisini milli şair olarak kabul ettirmiş bir insandır. Mustafa Kemal'in Mehmet Akif'i Ankara'ya çağırması üzerine uzun bir yolculuktan sonra Mehmet Akif, Ankara'ya gidiyor. Aynı zamanda Burdur milletvekili olan Mehmet Akif, Ankara'ya yolculuk sırasında halkı bilinçlendirmek için vaazlar veriyor. Mehmet Akif, para ödülü için şiir yazan bir şair olmak istemediğini dile getiriyor. Milli Eğitim Bakanı'nın kendisine yazdığı mektup sonrasında Mehmet Akif, bu şiiri yazmaya karar veriyor. Ve ortaya çıkan bu şiir, bir şaheser oluyor. İstiklal Marşı'nın çok büyük bir çaba ile yazıldığını biliyoruz. Şu an iki kıtasını okuyor olsak bile on kıta yazılan bu şiir, Mehmet Akif'in milletimize en büyük armağanıdır" dedi.