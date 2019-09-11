EÜ'de "kordon kanı" saklama işlemleri yeniden başlayacak

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesindeki Kordon Kanı Hücre-Doku Uygulama Araştırma Merkezinin, kordon kanı saklama hizmetine yeniden başlayacağı bildirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Mahmut Töbü, yaptığı açıklamada, merkezlerinin Türkiye'de kamu bünyesinde yer alan iki kordon kanı merkezinden biri olma özelliğini taşıdığını hatırlattı.

Töbü, EÜ Rektörlüğünün girişimleriyle kapasitesi arttırılan merkezlerinin 2020 yılı itibariyle kordon kanı saklama işlemlerine yeniden başlayacağını ifade etti.

Bu arada, Kordon Kanı Hücre-Doku Uygulama Araştırma Merkezinin, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda stant açarak, ziyaretçileri, "kök hücre saklama", "dondurma" ve "kemik iliği nakli" konularında bilgilendirdiği de kaydedildi.