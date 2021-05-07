EÜ'de "Mezunlarla İletişim Sohbetleri" başlıyor - Son Dakika

İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında düzenlenecek online buluşmalarda mezunlar birinci sınıf öğrencilerine mesleki deneyimlerini aktaracak.Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgiler'in yapacağı program, 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Doç. Dr. Bilgiler, ders kapsamında gerçekleştireceği online etkinlikte eski mezunları ağırlayacak. Mezunlardan öğrencilere mezuniyet sonrası sektörel tecrübelerini genç iletişimcilere aktarmalarını sağlayacak etkinliğin ilkine 2016 yılımezunlarından Zeliha Şit katılacak. Şu an özel bir hastanede Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Şit, öğrencilere kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka yönetimi ve dijital PR alanlarında deneyimlerini aktaracak.