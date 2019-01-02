EÜ'de "Nesnelerin İnterneti ve Çevre İçin Sunduğu Çözümler" Semineri

EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar'ın danışmanlığında yapılan seminerde Şahin;nesnelerin interneti ve tarihçesinden bahsederek, çevre kirliliği için enformasyon sağlayan çevresel sürdürebilirlik kapsamında yapılan projeler ile ilgili bilgiler verdi.Ekolojik dengenin korunmasında da katkıda bulunan projelerin önemini vurgulayan Şahin, doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve bu kaynakların telafisinin çok zor olduğunu, bu yüzden verimliliğin ön plana çıkması gerektiğine değindi.

Nesnelerin interneti ve çevre için sunduğu çözümler konusundaki araştırmalarını aktaran Nazım Şahin, "Dünyanın enerjisinin yüzde 40'ı binalarda kullanılmaktadır, kullanım ömrü boyunca bina maliyetlerinin yüzde 75'ini bakım ve işletme harcamaları oluşturmaktadır. Binaların enerji ve su tüketimleri bakım ihtiyaçları akıllı binalar aracılığıyla izlenebilir. Akıllı binalar sayesinde binanın sıklıkla ve nadiren kullanılan bölümlerine göre kaynak yönetimi ve planlaması yapılabilmektedir" diye konuştu. Akıllı şehirler kapsamında trafik yönetimi, akıllı binalar, akıllı ışıklandırma projeleri hakkında bilgi veren Şahin bu projelerin gerçekleştirilmesiyle enerji tüketiminde tasarruf sağlanacağını söyledi. Şahin, " Şehirlerde akıllı ışıklandırmanın uygulanmasıyla verimlilik artmaktadır.UN-Habitat' a göre şehirler dünya enerjisinin yüzde 75'ini tüketmekte, sera gazı salınımlarındaki payının ise yüzde 50-60 olduğu tahmin ediliyor. Şehir ışıklandırılmasının gün ışığına ve bölgenin kullanım yoğunluğuna bağlı olarak planlanmasını sağlayan sistemler, ışıklandırmada tasarruflu ve uzun ömürlü LED cihazlar kullanmakta. Akıllı ışıklandırma ile planlama ve kullanılan ürünler sayesinde elektrik tüketimi optimize edilmeye çalışılmaktadır" dedi.

Seminer kapsamında Çevre Dostu ve Yenilikçi Atık Su Arıtma Projesi Horizon 2020 programı dahilinde geliştirilmiş olan çalışmadan bahseden Şahin, "Projede amaç endüstriyel yapılardan kaçınmak ve sıfır enerji kullanmak. Sistemde dezenfekte edilen atık su tarımsal faaliyetlerinde kullanılıyor. Ekolojik denge için doğal hayatın korunması gerekiyor" dedi.

Seminer, EÜ Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Armağan Kınal'ın, Nazım Şahin'e "Teşekkür Belgesi" vermesiyle son buldu.