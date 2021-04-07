EÜ'de "Otizmli Bireylerde Mahremiyet Eğitimi" semineri - Son Dakika

Moderatörlüğünü Engelsiz Ege Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe'nin üstlendiği seminere, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Dr. Özge Ünlü konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Doç. Dr. Piştav Akmeşe, "Özellikle pandemi süreciyle beraber her yerde ve her koşulda eğitim ve öğretim daha da önem kazandı. Bugün seminerimizde geleceğin öğretmenleri olan öğrencilerimizin ileride iş birliği içerisinde çalışacakları aileler için son derece önemli olan mahremiyet eğitimi konusunu ele alıyoruz" dedi.

Dr. Özge Ünlü sunumunda, "Mahremiyet Eğitimi, Gelişim Dönemlerine Göre Otizmli Bireylere Kazandırılması Gereken Beceri ve Kurallar, Cinsel İstismar, Cinsel İstismarın Önlenmesi ve Cinsel İstismarın Önlenmesinde Kullanılabilecek Yöntemler" başlıkları altında bilgi verdi. Gelişim sürecinde bir gelişim alanı görmezden gelinemeyeceği gibi diğer bir gelişim alanı da diğerlerinden öncelikli düşünülmemelidir diyen Dr. Ünlü, "Bütün gelişim alanları birbirini desteklemektedir. Bu nedenle cinsel gelişim de tıpkı fiziksel, zihinsel, sosyal, iletişim ve duygusal gelişim alanları kadar önemlidir. Mahremiyet eğitimi cinselliğe ilişkin davranış şeklinin uygun olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Cinsel gelişime paralel olarak öğretilmesi gereken beceri ve kuralların zamanında öğretilmemesi uygun olmayan davranışların ve istismarın ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle mahremiyet eğitiminde 'Gizlilik-Örtülülük-Dokunulmazlık' gibi kavramların otizmli bireylere edindirilmesi gerekmektedir" dedi.

Mahremiyet Eğitimi'nin içeriğinde; Özel Bölgeler, İyi-Kötü Dokunuş, Mahrem Alanlar, Güven Çemberi, İzin Alma-İzin Verme, Kişisel Alanını Koruma ve İzinsiz Teması Reddetme (Hayır deme, uzaklaşma ve rapor etme) konularının yer alması gerektiğini söyleyen Dr. Ünlü, "Otizmli bireylere yönelik hazırlanan cinsel istismarı önleme eğitimlerinde yararlanılabilecek yöntemlerin; Doğrudan Öğretim, Model Olma, Rol Oynama, Video Modelle Öğretim, Etkinlik Çizelgeleri, Pekiştirme, Şekil Verme, İpucu Yöntemleri, Sosyal Öykü, Animasyonlar, Yanlışsız Öğretim Yöntemleri, Ayrık Denemelerle Öğretim, Yapılandırılmış Ortamlarda ve Gerçek Ortamlarda Tekrarlar" olduğunu ifade etti.

Seminerin sonunda Dr. Ünlü, katılımcıların sorularını yanıtladı.