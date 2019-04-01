EÜ'de Prof. Dr. Şükrü Kandemir Emekliliğe Uğurlandı

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde düzenlenen törene; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Atilla, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Şükrü Kandemir'in her zaman prensipleri olan bir bilim insanı olarak niteleyen Dekan Prof. Dr. Necdet Erdilek, "Kafasında ideal bir diş hekimliği eğitiminin nasıl olması gerektiğini, hasta bakımının nasıl olması gerektiğini hep anlatır. Onun için fakültemizdeki birçok şeyi gelir sert olarak eleştirirdi. Her daim prensipleri olan ve bu ilkelerinden hiç taviz vermeyen biridir. Prof. Dr. Şükrü Kandemir'i buradan ayrılmış olarak kabul etmiyorum. Çünkü biz Diş Hekimliği ailesi olarak çok kuvvetli bir aileyiz. Yeni bir evreye giren Kandemir'e mutluluklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Prof. Dr. Şükrü Kandemir'in hayatının bir başarı hikâyesi olduğu belirterek, "Değerli büyüğümüzün emeklilik törenine katılmaktan büyük onur duydum. İzmir Diş Hekimliği Odası adına ve meslektaşlarım adına kendisine diş hekimliğine katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Gül Atilla ise"Asistanlığımdan beri birlikte çalıştığım hocamızla birlikte çeşitli zorluklarla karşılaştık ve onların üstesinden beraber geldik. Şükrü hocamız çalışma hayatı boyunca ilkelerine her zaman sahip çıktı. Uzun çalışma hayatı boyunca hep çalıştı. En önemlisi de eğitim ve sağlık hizmetlerine periodontolojinin temellerine dört elle sarılarak bilimin ışığında sürdürdü. Kattığınız emekler ve hizmetleriniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene geçmişini anlatan bir slaytla başlayan Prof. Dr. Şükrü Kandemir, sevinçlerini, tecrübelerini ve üzüntülerini paylaştı. İş ahlakını ve bilimselliği her zaman benimsediği aktaran Prof. Dr. Kandemir,"Hayatımda her zaman Socrates'in'Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez' sözünü ilke edindim. Hep sorgulayan ve işini en doğru yapmaya çalışan bir insan oldum. Bilginin ve bilimin ışığında bugüne kadar hizmet etmeye çalıştım. Bu ilkelerimi hayatımın boyunca uygulamaya devam edeceğim. Emeklilik hayatımda ise bundan sonra çocuklarımla ve eşimle daha fazla vakit geçirme fırsatım olacak" dedi.

Törenin sonunda Prof. Dr. Şükrü Kandemir'e Prof. Dr. Necdet Erdilek ve Prof. Dr. Fatma Gül Atilla ve tarafından plaket ve çiçek verildi.