EÜ'de "Radyasyondan Korunma Eğitimleri" Başlıyor
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Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde, Türkiye Atom Enerjisi (TAEK) onaylı "Radyasyondan Korunma Eğitimleri" başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'ndeilk olarak "Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma (ERKK)" kursu gerçekleştirilecek.
Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursuna; Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği kapsamında radyografi cihazlarını kullanan kuruluşlarda "Radyasyondan Korunma Sorumlusu"olan ve ya olmak isteyen personel ileİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği iyonize radyasyon ile çalışan tüm endüstriyel radyografi personeli başvuru yapabiliyor.
"Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma" kursu 18-19-20-21 Nisan 2019 tarihlerinde Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünde yapılacak.
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde eğitim kapsamında;"Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma Kursu,Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma Kursu,Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma Kursu, Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Kursu, Bir Günlük Radyasyondan Korunma Kursu" verilecek.
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