EÜ'de Red Reklamcılık Topluluğu Tanışma Toplantısı düzenlendi

Ege Üniversitesi'nde Red Reklamcılık Topluluğu Tanışma Toplantısı düzenlendi.Toplantıya Ege Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Red Reklamcılık Topluluğu Başkanı Zeynep Başlık, "Red topluluğu olarak geçen sene çok büyük işler başardık ve bununla gurur duyuyorum. Bu sene sizlerle birlikte daha büyük işler başaracağız. Yeni ve yenilikçi bir topluluğuz. Bir öğrenci girişimi olarak amatör bir ruhla profesyonel işler yapma peşindeyiz" dedi.

Dönem içerisinde yapılacak etkinliklerden bahseden Başlık, sözlerine şöyle devam etti; " Bu dönem Redaction 2 Reklamcılık Vakfı ile ortak etkinlikler düzenleyeceğiz ve workshoplar yapacağız. Yapacağımız bu etkinlikler ile tecrübe kazanırken bir yandan da sosyalleşebileceksiniz. Hepinizi aramızda görmekten keyif duyarız."

Canberk Tokay ise yaptığı konuşmada, "Red topluluğu ile gerek prodüksiyon gerek medya alanında gelişeceksiniz ve düzenlediğimiz etkinlikler ile yeni bilgiler, tecrübeler edinerek teorilerinizi pratiğe dökebileceksiniz. Sadece katılmış olduğunuz birime ait alanda değil mevcut tüm alanlarda bilgi sahibi olabilecek ve etkinliklere katılabileceksiniz. Bu sayede çok yönlü bir gelişim sağlayabileceksiniz" sözlerine yer verdi.

Toplantı sonunda Başlık ve Tokay öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.