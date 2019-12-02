EÜ'de Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi toplantısı

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, "Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi" isimli bir toplantı düzenlerken, programda konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, fakülteyle ilgili, "Özellikle son dönemde sahip olduğu teknik donanımı ile eğitim, sağlık ve araştırma konularında büyük bir aşama kat etti" dedi.



Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, "Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi" isimli toplantıya ev sahipliği yaptı. Ege Üniversitesi(EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde gerçekleştirilen toplantıda, önemli konular masaya yatırıldı.



Rektör Prof. Dr. Budak, toplantıya katılanlar arasında yer aldı. Budak, burada yaptığı konuşmada, "Üniversite olarak sağlık tematik alanına yönelik önemli ve anlamlı çalışmalar ile nitelikli projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diş Hekimliği Fakültemiz, 1968 yılında üniversitemizin 4. fakültesi olarak kurularak bu süre zarfında 4 bini aşkın lisans mezunu, 500'ün üzerinde uzman hekimimizle ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir açığı kapatmaktayız. Yükseköğretim Kurumları Sınavında diş hekimliği fakülteleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan fakülteyiz. Diş Hekimliği Fakültemiz, bugüne kadar yetkin akademik kadrosu ile ülkemizdeki diğer diş hekimliği fakültelerine öncü ve örnek oldu. Özellikle son dönemde sahip olduğu teknik donanımıyla; eğitim, sağlık ve araştırma konularında büyük bir aşama kat etti. Fakültemizde, gelişmiş cihazlarla donatılan kliniklerde, on binlerce hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Bölgemizdeki ağız ve diş sağlığı konusunda öncü merkezlerden birisiyiz. Ülkemizin pek çok ilinden resmi ve özel statüdeki hastaların güç olan tedavilerinin başvurulduğu ilk merkez konumundayız. Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi kapsamında, Diş Hekimliği Fakültemizde, Sağlık Bakanlığımızın heyeti ve öğretim elemanlarımızla bir araya geldik. Hastanemizde olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültemizin de A Plus ilan edileceğine inancım tam" dedi.



"Önemli katkılar sağlıyor"



Rektör Prof. Dr. Budak, "Kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmak tüm insanlığın en temel haklarından biridir; ancak günümüzde, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle pek çok birey, sağlık problemleriyle mücadelede ciddi problemler yaşıyor. Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde bu sorunun çözüme kavuşturulması için çok önemli çalışmalar yürütüyor. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyetini sağlamak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Sistemi, bu sorunun çözümü için geliştirilmiş en önemli çalışmalardan birisi. Sağlıkta Kalite Standartlarının rehberliği tüm sağlık kurumlarının bu yönde gelişimine önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.



Diş Hekimliği Fakültesinde kalite yönetimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Necdet Erdilek de, "Yüksek Öğrenim Kurumunun Sağlık Hizmetlerinde Kalite Dersinin müfredata eklenmesi yönünde aldığı karar doğrultusunda, 'İyi Uygulama Örneği' kapsamında, lisans öğrencilerimizin de komisyonlarda üye olarak yer almasına ve çalışmalara destek vermesine fırsat oluşturulmuştur. Fakültemizde renkli kodlara ilişkin eğitim ve tatbikatlar aksatılmadan yapılmaktadır. 2019 yılına ait Acil Eylem, Triyaj ve Kırmızı Kod tatbikatları rektörlüğümüzün sivil savunma uzmanları gözetiminde içinde bulunduğumuz hafta içerisinde yapılmıştır. Fakültemiz sterilizasyon biriminde görev alan üç personelimiz Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS) eğitimlerini tamamlamış olup Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalarını beklemektedir. Fakültemizin kalite çalışmalarına Rektörlük Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından da destek verilmektedir. Bu kapsamda çalışanların sağlık taramaları ve risk analizleri uzman kişilerce yapılmaktadır. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafında da atık yönetimi konusunda destek alınmaktadır. Hedefimiz; tıp fakültemiz ile birlikte sağlık turizmi yapabilmek ve Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TUSEB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akredite olmak için başvuruyu başlatmaktır" diye konuştu.



Toplantıya ayrıca; Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı heyeti ve akademisyenlerde katıldı. - İZMİR