Son Dakika Haberleri: Eü'de "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" Uygulama Çalışmaları

Eü'de "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" Uygulama Çalışmaları

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır atık" projesi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesinde (EÜ) "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" uygulama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Eü'de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır atık" projesi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesinde (EÜ) "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" uygulama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerinin Türkiye'deki üniversiteler arasında sıfır atıkla ilgili seçilen ilk pilot üniversite olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği halindeki yeşil kampüs uygulamalarının devam ettiğini dile getiren Budak, "Kampüsümüzde çöp kovalarının yerine tamamen geri dönüşüm ürünlerinden yapılan sıfır atık kutularını kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dinçer Ayaz ise temin edilen geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen iç mekan kumbaraları, personelin ve öğrencilerin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildiğini, farkındalık ve bilgilendirme afişlerinin, kumbaraların üstüne ve kolayca görülebilecek şekilde asıldığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: AA

Pilot, Türkiye, Güncel
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