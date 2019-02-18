Eü'de "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" Uygulama Çalışmaları
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır atık" projesi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesinde (EÜ) "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" uygulama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye
genelinde başlatılan "Sıfır atık" projesi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege
Üniversitesinde (EÜ) "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" uygulama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerinin Türkiye'deki üniversiteler arasında sıfır atıkla ilgili seçilen ilk pilot üniversite olduğunu belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği halindeki yeşil kampüs uygulamalarının devam ettiğini dile getiren Budak, "Kampüsümüzde çöp kovalarının yerine tamamen geri dönüşüm ürünlerinden yapılan sıfır atık kutularını kullanmaya başladık." ifadelerini kullandı.
EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dinçer Ayaz ise temin edilen geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen iç mekan kumbaraları, personelin ve öğrencilerin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildiğini, farkındalık ve bilgilendirme afişlerinin, kumbaraların üstüne ve kolayca görülebilecek şekilde asıldığını ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: AA
Beşar Esad'dan Dikkat Çeken Türkiye ve YPG Açıklaması
Bakan Varank: 30 Binin Üzerinde İş İmkanı Oluşturacak
Gezici'nin Anketine Göre, Türkiye'nin En Güvendiği Siyasetçi Süleyman Soylu
TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın Babası Hayatını Kaybetti