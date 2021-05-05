EÜ'de "Türkiye-Azerbaycan Hastane Öncesi Acil Bakımda Resüsitasyon Sempozyumu" - Son Dakika

ERC-2021 Resüsitasyon Kılavuzlarında yer alan güncellenen Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR)uygulamalarının hastane öncesi acil bakım prensipleriyle değerlendirileceği sempozyum, 6 Mayıs Perşembe günü online olarak gerçekleştirilecek.
Başkanlığını,Resüsitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akın, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi ve Azerbaycan Medic School Tıbbi Talim Merkezi kurucusu Tıbbi Telimci Dr. Sevindik Şirinol'un yapacağı sempozyuma Azerbaycan'dan 600 kişi kayıt yaptırdı.
İki oturum şeklinde düzenlenecek programın birinci oturumunda "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Pre-Arrest Durumlar" konusu masaya yatırılırken ikinci oturumda ise "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde İleri Yaşam Desteği Uygulamaları" konusu alanında yetkin akademisyenler tarafından yapılacak sunularla tartışılacak.
Kaynak: Bültenler
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