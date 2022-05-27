EÜ'de üniversite öğrencilerine yönelik "Umutlu Düşünmeyi Geliştirme Programı" başlıyor

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya'nın danışmanlığında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı yüksek lisans öğrencisi Tuğçe Yılmaz tarafından yürütülen "Umutla Düşünmeyi Geliştirme Programı" başladı.

Programın detayları ile ilgili bilgi veren Psikolojik Danışman ve Sanat Terapisi Uygulayıcısı Tuğçe Yılmaz, "Umut, kişinin, belirlediği hedefe ulaşmaya yönelik farklı alternatifler üretmek için kendisinde algıladığı kapasitenin ve bu alternatifleri denemek için sahip olduğu motivasyonun toplamıdır. Umutlu düşünmek bilişsel bir beceridir. Bizim, her beceri gibi umutlu düşünmeyi de öğrenme ve geliştirme imkânımız vardır. Umutlu düşünme becerisini geliştirdiğimizde yaşamda belirlediğimiz hedeflere ulaşma yüzdemiz, kendimize yönelik yeterlik algımız, iyi oluş düzeyimiz, yaşamdan aldığımız doyum hissi, psikolojik sağlamlık düzeyimiz artar. Umutlu düşünme becerisi arttıkça kaygı ve depresyon riski ise azalır" dedi.

Ege Üniversitesinde "Kısa Umut Müdahalesinin Genç Yetişkinlerin Umut Düzeyi Üzerindeki Etkisi"ni incelemeye yönelik deneysel araştırmayı yürüten Psk. Dan. Tuğçe Yılmaz, ayrıca, VR Destek Psikolojik Danışma Merkezinde ergen ve yetişkin bireylere psikolojik danışma hizmeti sunuyor, sanatla terapi atölyeleri düzenliyor.

"Cezaevlerindeki Çocuklar için Sanat Etkinlikleri Yoluyla Rehabilitasyon Programının Geliştirilmesi" adlı Avrupa Birliği projesinde de görev alan Psk. Dan. Tuğçe Yılmaz, şirketlerde çalışan iyi oluşunu ve şirket verimini artırmaya yönelik, Sanat Terapisi Tekniklerine dayanan program geliştirme çalışmalarına da devam ediyor.