EÜ'de yeni fikirler için

EÜBilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi –EBİLTEM- Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) ve Goethe Enstitüsü Kültür için Alan Fonu Desteği ile düzenlenen etkinlik, sanat teknolojileri; yazılım, donanım, teknik, ürün, metot gibi fikrini-girişimlerini desteklemeyi hedefleyen bir hackathon olarak EBİLTEM-TTO'da yapıldı.

Etkinliğe; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Goethe Enstitüsü Kültür için Alan Fonu Ege Bölgesi Yerel Koordinatörü Oğuz Tuna, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Arda, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Orkan Akşit ve EBİLTEM Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Aysun Demiröğen katıldı. Etkinliğe, EÜ Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri yoğun ilgisi vardı.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak,"Bugün burada tıp alanında çalışılacak ve tıp alanındaki verilerden yola çıkarak yaratıcı fikirleri ortaya koyacaksınız. Ege Üniversitesi'nde bu tabloyu görmekten çok mutlu oluyoruz. Zaten üniversitemizin amacı 'Araştırma Üniversitesi' olmak ve bu gibi etkinliklerle de bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Yaratıcı fikirleri böyle bir platformda tartışmanız bu tarz etkinliklere katılım sağlamanız oldukça önemli. Dışarıdaki üniversitelerden katılım sağlayan öğrencilerimizi de Ege Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biz EÜ olarak bu ortamların çoğalmasını istiyoruz. Güzel bir çalışma ortamı olmasını ve memnun olmanızı diliyorum" diye konuştu.

Etkinliğin yürütücülüğünü üstelenen EBİLTEM Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Aysun Demiröğen, "Hack4Art Sanat Teknolojileri Hackathonu uzun soluklu bir sanat projesi. Kültür için alan destekleme fonundan yararlan proje. Bu kapsamda özellikle sanatta kullanılan teknolojileri bir şekilde bilimsel verilere entegre edebilme arzulanıyor. Bununla ilgili birçok şey sürpriz, hackathonların doğası itibariyle sürpriz. Bir konumuz ve elimizde bir verimiz var. EÜ'nü El Yıkama ve Enfeksiyon Datası, bu data geriye dönük bir yıllık bir data. Normal şartlarda üç yıllık olduğunda uluslararası platformlarda kabul gören ve tek yıllık olup birçok farklı alanda kullanabileceğiniz bir data. Arkadaşlar bu veriyi görselleştirecekler, ne olacağı bizim için de sürpriz olacak ve keyifli bir etkinlik olacak. Etkinlik sonunda iyi bir puan alan gruplara çeşitli ödüller verilecek" dedi.

"EN SİSTEMATİK PROJE EBİLTEM'DEN GELDİ"

Goethe Enstitüsü Kültür için Alan Fonu Ege Bölgesi Yerel Koordinatörü Oğuz Tuna,"Kültür İçin Alan Projesi'nin Goethe Enstitüsü öncülüğünde hayata geçirilmiş bir proje olduğunu belirtti. Tuna, "Güncel görsel ve gösteri sanatları alanında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te hâlihazırda bulunan oluşumları destekleyen ve bu oluşumların kurulmasına vesile olan bir fon yapısından bahsedebiliriz. Her sene ocak ayında açtığımız bir açık çağrı var, fon desteği için EBİLTEM de bundan faydalandı ve biz de bugün buradayız. Biz bu projeyle ilgili çok heyecanlıyız, ilk önce konunun ne olduğunu anlamaya çalıştık.Daha sonrasında da elimizdeki projeleri inceledik. Açık çağrımıza bu konuyla ilgili beş-altı tane proje geldi ama EBİLTEM'in projesi en sistematik şekilde izah edileniydi. Siz değerli katılımcılar bu iki günde burada yapacağınız şey belki çok büyük sorunları çözmeyecek ama belirli bir yola gelip bir disiplin çerçevesinde teknolojiyi sanat alanına nasıl daha iyi entegre edebileceğimiz konusunda yol gösterici olacak" dedi.

EÜ Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Arda, "Bu proje ilk gündeme geldiğinde ben de çok heyecanlandım, çünkü tıp alanındaki bir sorunu baz alıp bu etkinliği gerçekleştireceksiniz, bu da beni oldukça sevindirdi. Tıp alanındaki temel ilke zarar vermeme ilkesidir. Biz de bundan yola çıkarak bugünkü temanızı size sağladığımız el hijyeni gözlem verisi ile verinin görselleştirilmesi olarak belirledik. Bizim esas uğraşımız hastane enfeksiyonundan hastaları korumaya çalışmak ve bu enfeksiyonların hangi hastalarda bulunduğunu önceden tespit etmek. Sizlerin de bu etkinlik sayesinde bu sorunlara çözüm bulmasını hedefliyoruz" dedi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Orkan Akşit, "Biz şu anda veri dünyası içinde yaşıyoruz her şey verilerden geçiyor o yüzden veri sayısı arttıkça biriken veriyi anlamlandırmak zorlaşıyor. Bunu nasıl çözümleyeceğimiz noktasında da veri görselleştirme devreye giriyor. Önemli olan eldeki verinin nasıl görselleştirilebileceği ve nasıl hikâyeleştirip somut hale dönüştürülebileceği. Veriyi görselleştirince olayın hikâyesini anlamak ve sorunu çözmek daha kolay oluyor. Veri görselleştirme konusu da sanat, tasarım ve teknolojinin bütünleştiği bir alan. Sizler bu etkinlikte hem sanatı hem tıbbı hem de teknolojinin bir birleşmesini bizlere sunacaksınız. Veri görselleştirmenin önümüzdeki yıllarda bir sanat haline dönüşeceğini de düşünüyorum çünkü sanatın ne olduğu her zaman tartışmalıdır. Buradaki görsel çalışmalar her zaman sanat haline gelebilir" diye konuştu.